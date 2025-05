Ele criou mapa das facções que virou guia de sobrevivência no Rio

O autor do projeto falou ao UOL sob condição de anonimato e relatou ameaças. Ele conta que já foi intimidado por milicianos, traficantes e até agentes de segurança corruptos por manter o canal ativo. "A situação no Rio é quase irreversível", afirmou.

O mapa surgiu depois que um amigo dele desapareceu no Complexo de Israel. O motoboy teria entrado sem saber em área dominada por Álvaro Malaquias, o Peixão, apontado como chefe do tráfico local. "Ele era muito querido. Nunca encontraram o corpo", diz.

O mapa funciona como uma extensão colaborativa do Google Maps, com áreas coloridas conforme a facção dominante. O usuário acessa um link que abre uma visualização com a cidade do Rio dividida por zonas — em cada região, é possível ver se o controle está com o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro ou milicianos. Os nomes aparecem com siglas como "CV" (Comando Vermelho), "TCP" (Terceiro Comando Puro) e "M" (Milícias), que mudam conforme as atualizações recebidas.

Verificação comunitária

As informações são inseridas manualmente pelo autor, com base em relatos e cruzamento de dados. Cada atualização passa antes por uma espécie de verificação comunitária: ele compara com o que chega pelo grupo no Telegram, por contatos locais e também por fontes abertas, como perfis jornalísticos especializados em segurança e páginas no X.