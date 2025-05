Homem morre atingido por tiros à queima roupa durante show de pagode no RJ

Ação deixou todos no bar assustados. Caso aconteceu durante um show de pagode —é possível notar que todos estavam virados para uma área interna do bar, onde provavelmente o grupo se apresentava. Após os tiros, as atenções se voltam ao local onde Paiva estava. Todos se afastam, e não é possível mais ver o atirador na imagem. Ele fugiu e, até a publicação, não havia sido preso.

Polícia Civil investiga motivação. Em nota encaminhada ao UOL, PCERJ afirma que o caso é investigado pela DHBF (Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense). "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime", diz o texto.