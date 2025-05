'Fizemos contato com Anielle', diz amiga de jovem negro morto em ação da PM

"As equipes das Polícias Federal, Civil e Militar cumpriam mandado de prisão contra o homem, identificado como Alongado. O criminoso resistiu a prisão e acabou ferido. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos", afirmou a pasta, no comunicado.

Na sequência, prossegue. "No local do confronto, um homem apontado como 'segurança' do traficante também terminou atingido e não resistiu aos ferimentos." À reportagem do UOL, a secretaria informou ainda que "armas de fogo, munições e drogas foram localizadas durante a ação".

Questionada se o suposto segurança seria Victor, a SSP não confirmou. A pasta também não respondeu sobre como teria ocorrido o confronto e o que teria justificado a morte dos jovens. O órgão divulgou apenas que, dos dois suspeitos, somente um deles estava com mandado de prisão. Um terceiro suposto integrante da facção também foi preso.

A SSP informou, por fim, que "a ocorrência é investigada pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar, como determina o procedimento em casos de morte em confronto com agentes do estado".

