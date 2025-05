Manifestação em Paraisópolis interdita avenida de SP e provoca correria

Batalhão de Choque da PMSP foi enviado à Paraisópolis. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do estado disse que os agentes "acompanham uma manifestação em andamento na tarde desta segunda-feira (12) na região de Paraisópolis e a corporação segue monitorando a situação".

Grupo de manifestantes bloqueou trecho da Avenida Hebe Camargo com a Rua Dr. Laerte Setúbal. Segundo a CET, os manifestantes atearam fogos em objetos na via, o que atrapalhou a circulação de carros.

Um ônibus foi atacado e os passageiros tiveram que descer. Manifestantes pararam o coletivo no meio da avenida e teriam tentado atear fogo, mas foram impedidos pela chegada de policiais, disse o capitão Simões, da PMSP, em entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band.

Até o momento, não há informações de feridos. Os protestos prosseguem na região de Paraisópolis. Também não há registros de detidos.

Helicóptero Águia da Polícia Militar acompanha a ação do alto. Além dos policiais do Batalhão de Choque, agentes do Corpo de Bombeiros também foram enviados para prestar auxílio.