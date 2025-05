Morte de jovem negro por PM em Caraíva gera protesto e comércios fechados

Em protesto na manhã de hoje, moradores e amigos de Victor contestaram a versão da SSP. "Ele não era bandido, não estava armado, e aqui não houve confronto algum, nenhuma troca de tiros", disse um morador de Caraíva, durante o ato transmitido ao vivo pelo Instagram. O sepultamento de Victor foi marcado para amanhã cedo e uma missa de pesar para hoje, às 17 horas, na comunidade.

Caraíva acordou revoltada porque mataram mais um inocente. Não vamos aceitar que esse caso seja abafado ou tratado como efeito colateral. Estamos falando de racismo estrutural, de violência do Estado, e de uma vida que foi tirada sem explicação

Joice Terlone, moradora de Caraíva e amiga de Victor, em relato ao UOL

Comércios e pousadas estão fechados desde ontem na região. Durante o ato na manhã de hoje, moradores informaram que a travessia por barco à Caraíva foi bloqueada e que todos os comércios da comunidade estão fechados: "Desde ontem, está tudo fechado e todo mundo em choque e revoltado, ninguém entra e ninguém sai".

O que diz a comunidade

Victor estava a caminho do trabalho, quando foi detido e algemado por policiais, relata amiga. "Ele estava indo trabalhar, descendo o morro da travessia para buscar hóspedes na beira do rio, como fazia todo fim de tarde", conta a modelo Joice Terlone, que era amiga próxima de Victor e vive há cinco anos em Caraíva. "No mesmo momento, a polícia decidiu fazer uma 'ação de inteligência' em um vilarejo turístico, num sábado às 18h, colocando a vida de moradores e visitantes em risco", segue ela.

Jovem foi encontrado morto com sinais de tortura, diz Joice. "Encontraram ele com o rosto desfigurado, olhos inchados, joelhos feridos, marcas de coronhada", relata a amiga, que diz que outros moradores locais testemunharam a detenção de Victor e o estado em que seu corpo foi visto depois da morte do jovem.