Ato contra desocupação de favela põe fogo em trilhos de trens de SP

Um protesto de moradores da favela do Moinho, no centro de São Paulo, colocou fogo nos trilhos de trens entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz e afetou a circulação das linhas 8-Diamante, 7-Rubi e 13- Jade da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

O que aconteceu

Autoridades estão no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e a tropa de choque da Polícia Militar também está no local.

Manifestação teve início por volta das 16h. Entre 16h10 e 17h26, a circulação dos trens foi interrompida entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Luz, devido protesto na linha férrea nas proximidades do Moinho, segundo a CPTM.