Sabesp: cratera é 'evento raro' causado por mau uso da rede por moradores

Especialista cita a possibilidade de falhas operacionais ou construtivas da própria Companhia. Ele fala que pode ter acontecido erros na construção desse interceptor de esgoto, que deveria receber atenção especial por estar em uma região de tráfego intenso, suscetível a vibrações que causem fissuras.

Para Pollachi, inspeção na primeira abertura da cratera também foi falha. ''Não houve uma avaliação correta quando houve a primeira, que levou a necessidade de um segundo reparo para solucionar o mesmo problema. Talvez, pela pressa de fazer e liberar as pistas, não tenham feito uma avaliação adequada. Manutenções de grande porte não voltam a falhar 30 dias depois. Não vi isso na minha experiência de 30 anos na Sabesp'', contou.

''Mistura'' de esgoto e chuva poderia ser prevenida pela Sabesp. Os especialistas ouvidos dizem que a Companhia deve realizar um trabalho de inspeção preventivo para detectar esses lançamentos irregulares nas redes. ''Há várias formas de fazer inspeção nas tubulações. Ela tem como avaliar tudo isso e tomar as precauções necessárias'', entende o professor Roberto Kochen, do departamento de Desenvolvimento de Projetos e Serviços de Infraestrutura do Instituto de Engenharia.