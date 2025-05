Ação da PM-SP no Moinho deixa feridos e bebê sai desmaiado, dizem moradores

Ontem, fora do cordão de isolamento formado pela PM, moradores protestavam e exigiam os documentos de autorização das demolições, que não foram apresentados. Segundo apuração da Folha de S.Paulo, mudanças de moradores continuaram sendo feitas, sendo três delas na manhã desta terça.

As pessoas querem sair daqui com dignidade. A minha parede é grudada com a da minha filha. Se demolirem a minha, vai derrubar a dela também. Se precisamos sair, que seja com o mínimo de dignidade, não do jeito que estão fazendo. Moradora que já assinou acordo com a CDHU

Ainda ontem, a PM e a GCM (Guarda Civil Metropolitana) tentaram escoltar um trator para dentro da favela. Foi a ação que deu início aos protestos de moradores. O equipamento acabou ficando fora da comunidade e o trabalho se restringiu à demolição manual, com martelos, pés de cabra e uma marreta, além do uso de madeiras das próprias construções (leia mais aqui).

Durante primeiro dia de protestos, manifestantes colocaram fogo nos trilhos de trens da CPTM, mas situação foi normalizada ainda ontem. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater as chamas e a tropa de choque da Polícia Militar permaneceu na comunidade até à noite, quando ainda não havia registros de presos e feridos.

Deputada denunciou ação policial. "Na noite de ontem, agentes da polícia estavam no local intimidando a população e escoltando a demolição de casas", divulgou em nota a parlamentar estadual Ediane Maria (PSOL), que acompanhava presencialmente a situação na comunidade.