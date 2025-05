Governo Trump vê CV e PCC como terroristas; o que diz a lei brasileira?

Especialistas em direito penal, internacional e com atuação em temas constitucionais explicam que, pela legislação brasileira, não há base jurídica para enquadrar o PCC ou o Comando Vermelho como organizações terroristas. "A motivação das facções é o lucro com o crime, não a disseminação do medo por razões ideológicas. O terror, nesses casos, é um meio, não uma finalidade", afirma Marco Antonio David, especialista em direito internacional e sócio do escritório DAA LAW.

A Lei nº 13.260/2016 define como terrorismo atos com o objetivo de provocar terror social ou generalizado, por motivações como xenofobia, racismo, religião ou ideologia.

Para os juristas, esse enquadramento não se aplica às facções brasileiras. O PCC e o Comando Vermelho são organizações voltadas ao lucro por meio de atividades ilícitas, e não têm motivação política, religiosa ou discriminatória. A advogada internacionalista Daniela Poli Vlavianos, Sócia do escritório Poli, afirma que "embora causem medo e pratiquem violência, essas organizações não têm como fundamento a propagação de ideias ideológicas. São, essencialmente, empresas do crime".

A legislação brasileira também estabelece limites para evitar abusos. O parágrafo 2º da Lei Antiterrorismo veda expressamente a classificação como terrorismo de atos relacionados a manifestações sociais, sindicais ou políticas. O criminalista Welington Arruda alerta que "um conceito excessivamente amplo poderia permitir o enquadramento de protestos como atos terroristas, o que seria um enorme retrocesso democrático".

Patriot Act e soberania

A legislação norte-americana, especialmente após o Patriot Act, (Lei Patrótica), criada após os ataques do 11 de setembro, adota um conceito mais amplo de terrorismo. Grupos podem ser classificados como terroristas mesmo sem motivações ideológicas, desde que representem uma ameaça à segurança nacional.