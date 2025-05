Após ação da PM, governo Lula barra cessão de área da favela do Moinho a SP

Desde o início das negociações com o governo de São Paulo, em 2024, a SPU deixou explícito que a cessão da área estava vinculada à condução de um processo de desocupação negociado com a comunidade e transparente.

Governo federal, em nota pública

Sob protestos, a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional de Urbano do Estado de São Paulo) começou a realizar demolições no local nesta semana. O órgão estadual passou a derrubar as casas já desocupadas ontem, como parte do projeto de remoção de todos os moradores do Moinho para a construção de um parque e uma estação ferroviária. No terreno vivem cerca de mil famílias.

Moradores relatam que um vizinho foi atingido por disparo de bala de borracha e crianças inalaram gás de pimenta. "Um morador levou um tiro, o bombeiro está entrando para prestar socorro para outro. As crianças chegaram da escola e foram recebidas com gás das bombas e de pimenta", disse ao UOL uma moradora que preferiu não se identificar.

Vídeo mostra bebê desmaiado após inalar gás. Na gravação, a criança aparece sendo levada às pressas pela mãe até um carro do Corpo de Bombeiros, na entrada da comunidade. As duas são acompanhadas aos gritos por outros moradores que pedem socorro aos agentes.

Moradores e fotógrafo apanharam durante a ação de hoje. Imagens veiculadas pela Record TV mostram o momento em que uma mulher que se aproxima de um homem detido e leva golpes de cassetete de um policial. Outro homem, já imobilizado no chão, levou chutes de um PM. Um fotógrafo que registrava a cena também foi golpeado.

Ao menos uma pessoa detida, segundo apurou o UOL. A reportagem ainda tenta confirmar quantas pessoas foram feridas e presas desde ontem.