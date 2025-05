Líder de facção religiosa e 'dono' do baile: quem era TH, morto pela PM

Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, foi morto em uma operação da PM na madrugada de hoje, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. Ele era chefe de uma das maiores facções do estado e apontado como financiador de um baile famoso na Maré.

Quem era TH

Aos 36 anos, TH atuava como chefe do tráfico do TCP (Terceiro Comando Puro), segunda maior facção criminosa do RJ. Ele tinha ao menos oito mandados de prisão em aberto por crimes como tráfico de drogas, homicídios e roubo, e estava foragido desde 2016.

TCP é a facção criminosa evangélica do Rio de Janeiro. O grupo disputa poder com o Comando Vermelho e as milícias na zona norte do Rio e é conhecido pela intolerância a religiões de matriz africana. Um dos símbolos usados pela facção é bandeira de Israel (leia mais aqui).