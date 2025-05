Mulher que abandonou carro de professora morta em SP é 4ª presa pelo crime

Defesa. O UOL não encontrou até o momento a defesa da mulher presa ontem. O espaço segue aberto para manifestação.

Três pessoas já estavam presas pelo crime. Elas eram um homem de 54 anos, suspeito de ser executor da mulher, outro homem, que não teve identidade divulgada, mas foi gravado escondendo o carro, e a ex de Fernanda, Fernanda Loureiro Fazio, suspeita de encomendar o crime.

Relembre o caso

Bonin desapareceu em 27 de abril, após ser chamada pela ex-esposa Fernanda Loureiro Fazio, 45, para ajudá-la com um carro quebrado. Os dois filhos das mulheres estariam no veículo no momento do chamado, segundo a ex-esposa.

O corpo dela foi encontrado no dia 28 de abril. Ele estava em um terreno baldio ao lado da Avenida João Paulo da Silva, no bairro Vila da Paz, com um cadarço enrolado no pescoço.

Imagens mostram o carro da vítima sendo abandonando. O veículo foi deixado em uma rua próxima ao Autódromo de Interlagos, na zona sul, em 27 de abril, dia do desaparecimento.