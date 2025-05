Policiais são denunciados por pedir propina a influenciadores funkeiros

Um dos denunciados monitorava redes sociais para identificar possíveis alvos, segundo o Gaeco. Em seguida, policiais que participavam do esquema, liderados pelo chefe dos investigadores, abriam investigações contra os influenciadores e entravam em contato exigindo dinheiro.

MP diz que os denunciados praticaram o crime de organização criminosa, além corrupção passiva e ativa, com dano moral coletivo. Além das condenações, o MP pede uma indenização de R$ 700 mil em favor do Estado, a ser obtido com a da perda de valores e bens móveis e imóveis dos denunciados. A denúncia foi oferecida na última sexta-feira.

Quatro policiais civis já haviam sido presos em 25 de abril, na terceira fase da Operação Latus Actio. Eles estavam lotados no 6º DP de Santo André. Em dezembro, um investigador apontado como peça central do esquema também havia sido preso.