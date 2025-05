ViaMobilidade avisou Metrô sobre defeito em portas antes de homem morrer

Depois do quarto acidente, o Metrô informou que avaliaria as ações possíveis conforme os termos do contrato da Alstom. Em novembro de 2022, um segundo acidente se repetiu na estação Santa Cruz. Em março de 2023, foi registrado o terceiro e, em julho, o quarto.

Secretaria de Parceria e Investimentos questionou a demora do Metrô em apresentar soluções. Durante este tempo, a ViaMobilidade desenvolveu um projeto: barras de segurança de borracha que ficassem entre as duas portas e detectassem quando um passageiro estivesse preso. A ideia, no entanto, precisava de aprovação e adesão do Metrô, que não chegou a ver o protótipo.

Em dezembro do ano passado, o Metrô anunciou que adotaria uma solução apresentada pela fabricante, parecida com a da ViaMobilidade. A concessionária disse que instalaria as barras de borracha em seis meses, já a Alston falou que entrega das peças ocorreria em junho desse ano. Na sequência, a fabricante atrasou e precisou estender o prazo.

'Processos decisórios demorados', diz presidente

Castiglioni disse que o Metrô precisa melhorar os processos de decisão: ''foram longos neste caso''. ''O Metrô reconhece isso e a gente está adotando diligência interna e investigação com sindicância para melhoria dos processos. O Metrô tem parcela de responsabilidade nisso e é claro que tem sido dias duros para nós, mas não dá para comparar com a dor da família. Então o que eu posso dizer é que a gente está muito triste e ciente de que temos uma missão de tornar nossa atuação melhor do que foi'', declarou.

Presidente diz que o dispositivo de segurança de borracha desenvolvido pela ViaMobilidade será instalado nas 17 estações da linha Lilás em até 90 dias. Em nota ao UOL, a Companhia informou que a medida será adotada até que a fabricante termine de desenvolver uma solução definitiva para o problema.