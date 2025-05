Acidente entre van e caminhão deixa nove mortos em MG, incluindo criança

Ao menos duas pessoas estão em estado grave. A Santa Casa de Montes Claros recebeu seis dos oito passageiros da van: quatro homens adultos, uma mulher de 36 anos e uma menina de oito anos. As duas mulheres e a criança têm estado de saúde estável, um dos homens está em estado gravíssimo e passa por cirurgia, enquanto o outro respira com ajuda de aparelhos. A sexta vítima ainda passa por avaliação e não teve estado de saúde divulgado. O UOL busca o estado de saúde dos outros quatro feridos.

Suspeita é de que carreta tenha invadido a contramão, arrastando a van até a margem da rodovia. A informação é da Polícia Civil de Minas Gerais, que fez a perícia no local.

Van saiu do Triângulo Mineiro e seguia para o Ceará. O caminhão, por sua vez, vinha vazio da região nordeste do Brasil, e tinha como destino o Rio Grande do Sul.

Maioria das vítimas ficou presa às ferragens. A rodovia ficou fechada por seis horas para trabalho de resgate, mas foi liberada às 3h10, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Polícia Civil trabalha na identificação dos corpos. Ao UOL, o órgão informou que enviou 21 profissionais de polícia científica para o local do acidente. Os corpos não foram carbonizados, o que deve facilitar a identificação e a liberação das vítimas para procedimentos funerários.