Van que se envolveu em acidente com 9 mortos não tinha licença, diz ANTT

A van que transportava 19 pessoas quando se envolveu em um acidente ontem —no qual nove de seus passageiros morreram— não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros, segundo a ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres). O veículo saiu do Triângulo Mineiro rumo ao Ceará.

O que aconteceu

Nove pessoas morreram após uma van e um caminhão baterem de frente na BR-251, em Minas Gerais, ontem. Ao todo, o veículo transportava 19 passageiros.

ANTT informou em nota ao UOL que a van não tinha autorização para o transporte interestadual de passageiros. A agência estatal lamentou o ocorrido e disse que "está acompanhando o caso e fornecerá todas as informações disponíveis às autoridades de segurança pública para apoiar as investigações sobre as causas do acidente".