Aula com mitologia gera demissão de professor em SP: 'Fui acuado e exposto'

Conteúdo referendado

O conteúdo da aula foi referendado pela Anpuh-SP, entidade que representa os historiadores no Estado. Em nota publicada nas redes, a associação disse que a aula estava em conformidade com a BNCC, o Currículo Paulista e a Lei 10.639/2003. A Anpuh repudiou o que chamou de "obstrução do trabalho como historiador" e "interferência irregular da administração escolar".

A Apeoesp, sindicato dos professores, também divulgou nota de repúdio. A entidade criticou a adesão da gestão às pressões de "famílias desinformadas" e comparou o episódio à lógica de propostas como "escola sem partido". Disse ainda que o conteúdo fazia parte do currículo oficial e defendeu a liberdade de cátedra.



O Coletivo Popular de Educação de Ilhabela afirmou que acompanhou com preocupação a condução do caso envolvendo o professor César Augusto Mendes Cruz. Segundo o grupo, a convocação do docente para uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação ocorreu sem aviso prévio e em condições assimétricas, violando protocolos da administração pública e gerando constrangimento institucional. A entidade criticou a falta de formalidade no registro da reunião e a amplificação do episódio em redes sociais e ambientes políticos, o que teria exposto indevidamente o professor e os alunos da escola cívico-militar onde ele lecionava.



Para o Coletivo, houve violação à liberdade de cátedra e omissão da gestão em garantir o contraditório. A entidade destaca que o professor tentou diálogo formal com a secretaria, mas recebeu como resposta a abertura de um processo administrativo disciplinar, sem escuta prévia. O grupo vê um avanço de pautas conservadoras nas escolas da região e atua como rede de apoio a docentes intimidados por pressões ideológicas, oferecendo escuta, formação e articulação coletiva. Segundo o coletivo, o ambiente educacional tem sido afetado por censuras, insegurança e falta de respaldo institucional.