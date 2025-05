Conselho de MT abre investigação contra médico suspeito de matar namorada

Kethlyn Vitoria de Souza, de 15 anos, foi baleada na cabeça e não resistiu Imagem: Reprodução / Redes Sociais

O casal estava dentro de um carro quando o disparo ocorreu. O delegado afirmou que a informação preliminar é de que o médico tenha atirado nela dentro do veículo, mas ainda investigam a motivação e dinâmica do crime.

A primeira versão do suspeito, apresentada ao irmão em áudio, é de que a menina atirou contra si. O delegado, no entanto, disse que a alegação não condiz com o laudo pericial. Já preso, o médico afirmou em depoimento que o disparo foi acidental, segundo o delegado à frente do caso.

Defesa de Bruno também classificou o caso como ''acidente''. Segundo o advogado Fábio Henrique, o tiro foi acidental após uma combinação entre ''bebida alcoólica, direção de veículo e arma de fogo''. Ele não comentou a versão de suicídio apresentada pelo cliente. ''Ele amava essa jovem, tinha planos de casar. Infelizmente, arma não é uma coisa boa, arma com direção e bebida, muito menos'', disse.

Um vídeo divulgado após a morte da adolescente mostra Bruno exibindo uma arma enquanto dirige. No registro, Kethlyn e uma terceira pessoa, não identificada, também aparecem.

Em caso de violência, denuncie

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.