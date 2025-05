Reizin, Frango e mais: quem são os mais procurados no RJ após morte de TH?

A morte de TH, chefe do tráfico da Maré e um dos líderes do TCP (Terceiro Comando Puro), em operação da PM realizada ontem, evidenciou os nomes mais perigosos ligados ao crime que seguem foragidos no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Thiago da Silva Folly, conhecido como TH, era chefe do tráfico do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ele tinha oito mandados de prisão, incluindo por homicídios e tráfico de drogas.

A ação foi realizada por agentes do Bope, que patrulhavam a comunidade desde a madrugada. Segundo a PM, houve confronto armado após criminosos atirarem contra os policiais. TH chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.