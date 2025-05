Na lista da Interpol por desvio na Unicamp usou moeda estrangeira em fuga

Ex-servidora era encarregada por trâmites entre pesquisadores da Unicamp e Fapesp. Segundo a denúncia apresentada pelo MP, ela desviava os valores para a sua própria conta bancária após abrir a sua própria empresa e emitir notas falsas. Crime ocorreu entre 2017 e 2024, de acordo com as investigações do caso. A defesa da ex-servidora nega as acusações.

Fapesp cobra indenização dos pesquisadores. Em documento do MP obtido pelo UOL, a entidade informou que os desvios foram comprovados em uma auditoria interna, permitindo, assim, o cálculo do valor a ser restituído. "Houve negligência por parte dos pesquisadores", disse. A Unicamp diz que eles eram responsáveis pela gestão dos recursos. Já a defesa dos pesquisadores alega que eles também foram vítimas.