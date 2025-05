Escorpiões em apartamentos de Perdizes assustam: 'Achei que ia morrer'

Em mensagens enviadas ao UOL, alguns seguidores da página disseram estar alarmados com o surgimento dos animais. "Eu encontrei dois embaixo de um vaso que eu tenho na varanda do apartamento", escreveu uma moradora do bairro. "Minha faxineira encontrou um escondido atrás do pote de ração da minha cachorrinha", contou outro morador. "Era pequeno, preto. Estava vivo, e ela matou e jogou no vaso sanitário."

'Vi o ferrão fincado'

O chef Paulo Afonso, que tem um apartamento na Rua Palestra Itália, foi picado por um escorpião na sacada do imóvel onde costuma passar os fins de semana. Ele cuidava das plantas enquanto a filha de 13 anos e o sobrinho brincavam na sala. "Quando comecei a limpar as folhas, senti a ferroada. Olhei para a mão e vi o ferrão fincado. O escorpião caiu no chão."

No início, pensou que seria só uma picada, mas, ao longo do dia, os sintomas se intensificaram. "Por volta das quatro, cinco da tarde, comecei a ter muita suadeira, pressão alta, falta de ar. Trocava de camisa cinco vezes no dia. Passei alguns dias sem conseguir movimentar os dedos da mão."

Ele foi levado ao hospital, onde recebeu o soro antiescorpiônico, mas o quadro se agravou nos dias seguintes. "Começou a descamar, como se estivesse apodrecendo. Tive febre, dor intensa. Liguei para o meu médico particular, que veio em casa. Minha pressão chegou a 17 por 14. À noite era pior. Eu realmente achei que ia morrer."

Paulo relata que não teve reação de fotografar o animal. "Na hora a gente só pensa em se proteger e proteger as crianças. Eu fechei a varanda e fui cuidar da dor. Quando cheguei ao hospital, me perguntaram se eu tinha levado o bicho. Mas não me passou pela cabeça."