Família acredita que jovem morto em Caraíva foi confundido por apelido

O UOL questionou hoje a SSP e a Polícia Federal sobre a possível confusão nos nomes. Até o momento, não houve retorno, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Família fala ainda em ''claros sinais de tortura e execução''. Segundo eles, o corpo de Victor foi entregue ao IML com múltiplas fraturas no tórax, hematomas no rosto, um ferimento de arma branca na costela e um disparo na jugular.

Marcas em seus pulsos confirmam o uso de algemas e os joelhos arranhados sugerem que tenha sido forçado a se ajoelhar. O rosto estava visivelmente deformado por agressões violentas

Família de Victor Cerqueira Santos Santana, em nota

Entenda o caso

Amigos de Victor e moradores de Caraíva protestaram hoje contra ação policial na comunidade durante o fim de semana Imagem: Arquivo pessoal / Cedido ao UOL

Victor, 28, foi morto durante uma operação das polícias Militar e Federal no sábado. A ação mirava integrantes da facção ADM (Anjos da Morte), que atua no tráfico de drogas no extremo sul da Bahia, em especial na praia de Caraíva, distrito de Porto Seguro. Além dele, Uillian da Silva Guimarães, apontado como número 2 do grupo e de apelido ''Alongado'', também foi morto.