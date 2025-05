BMW e cavalos são apreendidos em fraude de R$ 220 milhões na saúde do RJ

A Justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 220 milhões das contas ligadas aos investigados, medida que busca garantir o ressarcimento dos cofres públicos.

Equipamentos eletrônicos também foram apreendidos. Sete computadores e cinco celulares foram recolhidos para análise. O material pode conter provas das irregularidades investigadas.

Como funcionava o esquema

Segundo os investigadores, a suspeita é que ao menos três empresas fantasmas foram usadas para vencer licitações fraudulentas de 2018 a 2023. Em tese, os contratos envolviam fornecimento de medicamentos e materiais hospitalares para as prefeituras do Rio de Janeiro, especialmente em Campos dos Goytacazes.

Esquema com "laranjas". Parte do dinheiro público desviado passava por contas em nome de terceiros. De acordo com as investigações, as movimentações envolviam saques fracionados e pagamentos diretos de despesas do haras de Crespo.

Lojas fantasmas. Durante as buscas, os agentes encontraram endereços comerciais sem estrutura para funcionar.