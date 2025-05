Juíza decide manter solto PM que atirou em repórter e mototaxista no RJ

Acusado pensou que vítimas haviam roubado celular. As investigações concluíram que, na madrugada de 24 de fevereiro de 2025, Igor e Thiago foram confundidos com dois assaltantes que roubaram, horas antes, o celular da amante do policial aposentado, a cabeleireira Josilene da Silva Souza, 42, por vestirem camisetas que tinham as mesmas cores das camisetas que os ladrões usavam. Carlos Alberto perseguiu, emparelhou o carro à moto e atirou duas vezes.

Pedido de prisão de Igor e Thiago, que são inocentes, ocorreu rapidamente; análise de tentativa de homicídio pelo PM se arrastou. Após serem reconhecidos na delegacia por Carlos e pela amante do policial como autores do roubo do celular, a Justiça do Rio decretou a prisão preventiva de Igor e de Thiago no dia seguinte ao fato. Igor recebeu voz de prisão no hospital, Thiago passou uma noite na cadeia. A decisão sobre a possível prisão de Carlos Alberto, que tentou matá-los, demorou 45 dias.

Amante foi indiciada por falso testemunho, mas sem pedido de prisão. Na noite de 23 de fevereiro, a cabeleireira Josilene teve o celular, de fato, roubado por dois criminosos, segundo a Polícia Civil. "A mulher, contudo, passou informações erradas [para Carlos Alberto], produzindo efeito em processo penal", diz a polícia. A Justiça também recebeu a denúncia contra ela, que se tornou ré, mas sem pedido de prisão.

Relatório final da Polícia Civil descarta que Josilene tenha incitado o crime. De acordo com o inquérito, "a conduta de Carlos Alberto de Jesus foi espontânea, sem qualquer notícia de incitamento por parte de Josilene. Desferiu disparos de arma de fogo contra duas pessoas que não esboçaram nenhum ataque ou reação, com base na suposição dos mesmos serem roubadores da madrugada, terroristas do cotidiano".

Relembre o caso