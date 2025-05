Justiça anula julgamento de acusado de estuprar e matar estudante na UFPI

A advogada Florence Rosa, que representa os familiares de Janaína, quer que a Justiça reconheça a qualificadora do crime de feminicídio na morte da universitária. Rosa argumenta que os jurados não haviam "compreendido corretamente as perguntas" feitas durante o julgamento, por esse motivo Thiago foi condenado por homicídio culposo, não por feminicídio.

Mayson havia sido condenado em outubro de 2023 a 18 anos e seis meses de detenção por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O Tribunal Popular do Júri o considerou culpado pelos crimes de homicídio, estupro, vilipêndio de cadáver e fraude processual. A pena imposta foi aplicada pelo juiz Antônio de Reis Noletto.

O UOL não conseguiu localizar a defesa de Thiago Mayson. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Crime aconteceu em 28 de janeiro de 2023, durante uma calourada em um evento nas dependências da UFPI. Os dois estudavam na instituição: Janaína era estudante do curso de jornalismo, enquanto ele fazia mestrado em matemática. No dia do crime, o réu teria levado a vítima até uma sala, onde a estuprou e, depois, a matou.

Um laudo do Instituto de Medicina Legal do Piauí apontou indícios de violência sexual contra Janaína e que a causa da morte foi um "trauma raquimedular [lesão na medula] por ação contundente". A lesão pode ter sido causada por pancada, que teria torcido ou traumatizado a coluna vertebral, conforme a médica legista. Na época, uma das ações apuradas foi as mãos do criminoso no pescoço da vítima "com intuito de matar ou fazer asfixia, queda, luta".