Avó e mãe de bebê achadas mortas em apartamento em BH são enterradas

Corpo da bebê também foi submetido a exames de necropsia. Giovanna foi sepultada no último sábado (10) em Sabará, na Grande BH.

Polícia Civil de Minas Gerais investiga o caso. O UOL entrou em contato com a polícia para obter mais informações sobre o crime após a realização da perícia no local e dos exames de necropsia, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

O crime

Além das mulheres, quatro cães foram encontrados mortos em cômodos do apartamento. Três bandejas com carvão queimado também foram achadas no local —ainda não está claro se há relação entre as bandejas e o crime. As janelas do apartamento estavam vedadas e não havia marcas de violência nos corpos.

Polícia suspeita que mortes foram causadas por intoxicação. A investigação, no entanto, está apenas começando.

Daniela era separada e morava com a mãe e a filha. Na última quinta-feira (8), a ex-sogra foi até o prédio onde a família residia, na rua Mato Grosso, no bairro Barro Preto, e perguntou ao porteiro sobre elas. O porteiro disse que não via nenhuma das mulheres desde domingo (4) e a ex-sogra foi embora. Na manhã de sexta-feira (9), ela ligou para a síndica do prédio e contou que estava muito preocupada com a falta de notícias da ex-nora.