O antes e depois da cracolândia, que ficou vazia sem explicação; veja fotos

Do mesmo ângulo, foto da última segunda-feira mostra espaço esvaziado Imagem: Foto: Willian Moreira/Ato Press/Folhapress

A estimativa é de que cerca de 200 dependentes químicos se amontoavam no local Imagem: Foto. Zanone Fraissat/Folhapress

O prefeito Ricardo Nunes se diz surpreso com a queda no fluxo Imagem: Foto: Oslaim Brito/Thenews2/Folhapress

Prefeito afirmou que redução está acontecendo desde 2016, mas que situação ainda não foi resolvida. "A gente tinha lá, em 2016, 4.000 usuários. Foi fazendo um trabalho, começamos mais fortemente em 2021, em 2022 reforçamos bastante, com ampliação da assistência social, equipe de saúde, polícia municipal, Polícia Militar e Polícia Civil. E aí foi gradativamente diminuindo. Não quer dizer que resolveu, não vamos ter essa ilusão."

Governo do estado de SP falou em retorno de ações do governo. Segundo a Folha, a SSP disse, em comunicado, que ações do governo contribuíram para a redução da cracolândia, como o combate ao tráfico de drogas, prisões de lideranças criminosas na região e o fechamento de estabelecimentos que seriam usados para lavar dinheiro. O jornal flagrou usuários espalhados em outras regiões do centro da capital.

Padre Julio Lancellotti rebateu os políticos. "Não sumiram nem estão todos em clínicas, mas espalhados pela cidade, amedrontados e maltratados" afirmou ele, que é responsável por ações sociais com moradores em situação de rua, em seu Instagram.