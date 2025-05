PMs agridem pessoas em situação de rua em Florianópolis; veja vídeo

Um grupo de policiais militares de Santa Catarina foi flagrado agredindo pessoas em situação de rua em um vídeo que circula nas redes sociais desde a noite de anteontem. O caso ocorreu na rua Marechal Guilherme, no centro de Florianópolis.

O que aconteceu

Pancada por trás. Nas imagens, é possível ver um dos policiais batendo em uma pessoa pelas costas, na calçada de um prédio da Previdência Social.

Agressão acontece com chute e com um objeto que parece um papelão em chamas. É um outro policial quem faz estas agressões. Depois de expulsar as duas pessoas do local, os policiais retornam para suas viaturas, estacionadas em uma esquina próxima ao prédio.