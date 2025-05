Por que 'cracolândia' está vazia? Prefeitura não diz onde estão usuários

Gestão atribui esvaziamento às ações de demolição na favela do Moinho. "A gente vai acompanhar mais uns dias, ver se alguém retorna para lá, se a gente ainda está tendo aí uma ação por conta dessa questão da favela do Moinho. Eu preciso ter sempre com vocês uma transparência, senão a gente perde a credibilidade. A transparência é o seguinte, pode ser que o movimento da favela do Moinho tenha feito alguma ação que zerou, que vai tirar 43 pessoas na sexta-feira, no sábado aparece praticamente sem ninguém".

Governo de São Paulo cita que ações integradas alteraram o panorama da área. Segundo a gestão estadual, a explicação passa por uma série de ações integradas desencadeadas, entre elas estão o combate ao crime organizado, com prisões, apreensão de drogas e o fechamento de estabelecimentos usados para lavar o dinheiro obtido com a venda de entorpecentes.

Como surgiu a cracolândia

Região da cracolândia, em São Paulo Imagem: AFP

O problema começou na década de 1980, durante o governo do Paulo Maluf. A inauguração do Rodoviária do Tietê causou a desativação do Terminal da Luz, e consequentemente um esvaziamento da região central da cidade. Comércios viram queda de faturamento e os hotéis abaixaram seus preços para não ficarem vazios.

Preço menor e pouco movimento atraíram o crime. O cenário se tornou favorável ao tráfico e a prostituição, espantando ainda mais a classe média que costumava frequentar a região.