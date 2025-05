Quem era Divaldo Franco, líder espírita visto como sucessor de Chico Xavier

Divaldo querido, nesse momento silenciosamente oro pela sua passagem com a paz infinita. Sua vida dedicada a abrigar, acolher e transformar tantos sem medir quaisquer esforços, sempre com doçura, sabedoria, resiliência e propósito, servirá de exemplo (para) aqueles que, assim como você, entendem a mensagem da caridade. Obrigada por sua linda caminhada, por todas as palavras de afeto e força. Sentiremos sua falta. Ivete Sangalo

Regiane Alves, que atuou no filme sobre Divaldo, também compartilhou uma mensagem no X. Na imagem feita à época da produção do filme, ela aparece caracterizada como sua personagem ao lado do médium.

Descanse em paz, Divaldo! Vá em paz ao encontro de Joanna Obrigada por todo o aprendizado na sua passagem por aqui -- Regiane Alves

O cantor baiano Netinho também despediu-se de Divaldo nas redes. Para ele, o líder era "queridíssimo".