Trens de SP vão chegar a 160 km/h; saiba qual será o tempo de viagem

Projetos de novas linhas de transporte de passageiros por ferrovias estão em andamento no estado de São Paulo.A TIC (trens intercidades) Eixo Leste, que ligará São Paulo a São José do Campos, no Vale do Paraíba, será a mais rápida, com velocidade média de 104,5 km/h. Conheça as linhas.

O que aconteceu

São Paulo tem ao todo 40 projetos de expansão ferroviária. Eles estão divididos entre TICs (trens intercidades), VLTs (veículos leve sobre trilhos), trens urbanos e metrô.

Programa prevê construção de mais de mil quilômetros de malha férrea, segundo o governo paulista. Ao todo, as iniciativas estão estimadas em R$ 194 bilhões, custeadas por meio de parcerias público-privadas.