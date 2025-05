Quarto fechado e carvão: o que se sabe sobre caso de avó, mãe e neta mortas

Avó, mãe e neta foram encontradas mortas em um apartamento em Belo Horizonte, e o caso segue em investigação. Veja o que se sabe até agora:

O que aconteceu

Daniela Teixeira Antonini, 42, foi encontrada morta com a filha, Giovanna Antonini Vasconcelos, de 1 ano e 11 meses, e a mãe, Cristina Lúcia Bastos Teixeira, 68, em um apartamento no bairro Barro Preto, região centro-sul de Belo Horizonte. Elas estavam deitadas na mesma cama, ao lado de quatro cachorros também mortos. O caso foi registrado no dia 9 de maio.

A síndica do prédio foi quem chamou a polícia. Ela foi procurada pela avó paterna da criança, que disse que não conseguia fazer contato com as mulheres. Ao subir até o apartamento das vítimas, ela sentiu um cheiro forte e ligou para a PM.