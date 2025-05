MPSP investiga contaminação de lago com corante azul em parque de SP

O MPSP (Ministério Público de São Paulo) instaurou ontem um inquérito para apurar a contaminação com corante de um lago do Parque Botânico Tulipas Professor Aziz Ab'Saber, em Jundiaí (SP).

O que aconteceu

Promotoria solicitou à Polícia Militar informações do boletim de ocorrência do caso. Inicialmente, um caminhão que transportava o corante tombou, derramou a carga, que escoou para o lago no parque, conhecido como Córrego das Tulipas. Segundo o órgão, o caso tem provocado prejuízos aos recursos hídricos e à fauna do local.

Órgão também pediu dados ao município e à Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Entre eles, um relatório de vistoria no local e informações sobre a vulnerabilidade do Córrego das Tulipas, que já foi impactado por ocorrências outras vezes.