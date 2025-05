Mulher é salva de cárcere após esconder bilhete na mochila do filho

Uma mulher de 23 anos foi resgatada de cárcere privado ontem, em Cruzeiro (SP), após colocar um bilhete com um pedido de socorro dentro do caderno que o filho de cinco anos usava na escola.

O que aconteceu

Vítima era mantida em cárcere privado em Cruzeiro, no Vale do Paraíba (SP). Ela também sofria com ameaças e agressões frequentes do companheiro.

Para pedir ajuda, a mulher colocou um bilhete dentro do caderno escolar de seu filho de cinco anos. A mensagem, enviada em abril, mobilizou a direção da instituição de ensino, que acionou a Delegacia de Cachoeira Paulista, cidade vizinha a Cruzeiro onde fica a escola.