Estado de atenção: Recife tem mortes e alagamentos após chuvas

Pelo menos duas pessoas morreram na zona sul do Recife. Elas foram eletrocutadas ao lado de um trailer de comida na avenida Engenheiro Alves de Souza, no bairro da Imbiribeira, na noite de ontem. O local estava alagado e há suspeita de vazamento de energia elétrica. A Neoenergia, responsável pelo abastecimento, lamentou as mortes e informou que a estrutura era abastecida com uma ligação clandestina.

Duas pessoas morreram após energia vazar de trailer na zona sul do Recife; Neoenergia afirma que ligação era clandestina Imagem: Neoenergia/Cedido ao UOL

Prefeitura anuncia que aulas estão canceladas. A Prefeitura do Recife cancelou todas as aulas da rede municipal de ensino e todos os serviços municipais não essenciais. O governo do Estado, por sua vez, cancelou todo o expediente nas escolas da Região Metropolitana do Recife e na Zona da Mata. Olinda, Abreu e Lima e Cabo de Santo Agostinho, cidades no Grande Recife, também cancelaram o expediente.