'Não acabou a cracolândia', diz vice-governador de São Paulo

Já o promotor Lincoln Gakiya afirmou que a ação promovida pelo Ministério Público, que levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais em 2024, desidratou o ecossistema criminoso e provocou o esvaziamento da região da "cracolândia". Ele também fez críticas quanto à exploração política do caso.

Ao Canal UOL, Ramuth explicou os motivos que levam o governo a ser cauteloso para decretar o fim da "cracolândia".

Então, a gente toma muito cuidado ao afirmar isso. Continuamos monitorando os espaços, oferecendo serviços. Estamos cuidadosos para não repetir erros anteriores.

Eu falei que temos 1.200 usuários em tratamento. Parte deles também podem abandonar o tratamento —todos participam de tratamento voluntariamente. Isso pode acontecer e, de repente, voltar a ter aglomeração e a venda de drogas. Mas é claro que estamos monitorando para que isso não aconteça. Felicio Ramuth, governador de São Paulo em exercício

O vice-governador disse ainda que o estado reforçou a presença policial no centro.