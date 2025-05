'Esse povo é bom de marketing', diz Tabata sobre ação na 'cracolândia'

A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) criticou a ação do governo e da Prefeitura de São Paulo que teria esvaziado a região da "cracolândia", no centro da capital paulista, durante entrevista ao UOL News, do Canal UOL.

A ação não é positiva [como está sendo vendida por autoridades]. Esse povo é bom de marketing. Eu gostaria de perguntar para quem nos acompanhas: vocês estão sentindo mais seguros nas ruas? Tabata Amaral, deputada e ex-candidata à Prefeitura de São Paulo

Ontem, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), comemorou a diminuição no número de pessoas no chamado "fluxo" da região e associou a dispersão ao aumento nos atendimentos de saúde e a ações na favela do Moinho. Ele também negou que usuários da 'cracolândia' tenham se espalhado por outros bairros de São Paulo.