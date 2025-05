MP-SP diz que não compactua com a exploração política da 'cracolândia'

A ação promovida pelo Ministério Público, que levou ao fechamento de 45 estabelecimentos comerciais em 2024, desidratou o ecossistema criminoso e provocou o esvaziamento da região da "cracolândia", no centro de São Paulo, conforme avaliação feita pelo promotor Lincoln Gakiya no UOL News, do Canal UOL. O membro do MP, no entanto, fez críticas quanto à exploração política do caso.

Eu só gostaria de deixar bem claro que o MP não compactua com a exploração política dessa situação, como vocês disseram, que pode estar ocorrendo. Agora, existe um trabalho, sim, por trás.