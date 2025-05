Disfarçado com máscara de R$ 1.700, advogado furta hotel de luxo no RJ

O furto, considerado cinematográfico pela polícia, ocorreu em fevereiro deste ano. Após as investigações, a Polícia Civil realizou, na última terça-feira (13), uma operação contra um empresário acusado de ser o mentor intelectual do crime. Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito, nos bairros de Icaraí e Itaipu.

Galda apontou Alexandre Ceotto André, ex-candidato a vice-prefeito de Niterói, como autor intelectual e mandante do furto. As investigações indicam que o político era amigo da vítima e desconfiava da existência de cerca de US$ 1 milhão escondido no apartamento.

Ainda segundo o advogado, Alexandre foi o responsável por vender o imóvel à vítima e, por isso, conhecia bem a arquitetura do prédio. Ele teria fornecido todas as informações necessárias para que o plano fosse executado, inclusive detalhes sobre a rotina do morador, que estava viajando no dia do crime.

Os dois suspeitos foram indiciados por furto qualificado. Luís Maurício foi preso na última terça-feira (13), enquanto Ceotto segue foragido.

Procurada, a Corregedoria da OAB-RJ disse que abriu um processo disciplinar para apurar a conduta do advogado citado na reportagem. "Foi enviado também um ofício à Polícia Civil, solicitando cópia do inquérito policial que trata do caso".

A reportagem tenta contato com os advogados de defesa de Luís Maurício e Alexandre Ceotto.