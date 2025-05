Polícia vai exumar corpo de irmã do médico suspeito de envenenar esposa

Luiz Antonio Garcia, 38, foi preso no último dia 6. A mãe dele, Elizabete Arrabaça, 67, também foi presa.

Larissa morreu em março e um exame revelou envenenamento. Ela foi encontrada morta pelo médico no apartamento do casal. O laudo toxicológico concluiu a causa da morte como envenenamento após encontrarem a substância popularmente conhecida como "chumbinho" no corpo da vítima.

Veneno foi administrado ao longo da semana da morte de Larissa, aponta a investigação. O delegado Fernando Bravo informou que a professora de pilates contou a algumas amigas que se sentia mal, com sintomas como diarreia, toda vez que a sogra a encontrava.

Sogra tentou comprar chumbinho 15 dias antes. A suspeita teria ligado para uma amiga, que é proprietária de uma fazenda, perguntando se ela possuía a substância. Segundo o delegado, ela ainda perguntou onde poderia comprar o produto.

Luiz Antonio tentou se desfazer de provas limpando o apartamento. De acordo com Bravo, o médico encontrou a esposa já com rigidez cadavérica e tentou limpar o apartamento para se livrar de pistas que pudessem ligá-lo ao caso. ''A participação dele ficou bem evidente para nós'', afirmou.

Defesa de Luiz nega que cliente tenha envolvimento na morte de Larissa. Na semana passada, o advogado Julio Mossin disse que não havia tido acesso aos autos, mas negou envolvimento de Luiz na morte.