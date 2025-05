Prepare-se: SP tem recorde de frio na madrugada e temperatura vai cair mais

A cidade de São Paulo bateu recorde de frio na madrugada de hoje, segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O que aconteceu

Termômetros chegaram a 13,2ºC por volta das 5h. A temperatura foi influenciada pela pouca quantidade de nuvens, o que "manteve um resfriamento acentuado da atmosfera" mesmo após o afastamento do ar frio de origem polar que entrou no Sudeste no fim de semana, explicou o Climatempo.

Madrugada de hoje pode ser ainda mais fria. Os meteorologistas do Climatempo dizem que há chance de um novo recorde de temperatura mínima.