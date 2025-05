Homem relata suborno de PM em 'surubão' no Arpoador: 'Me senti humilhado'

Outro diz que um casal de amigos foi levado em uma viatura até um caixa eletrônico para sacar dinheiro e dar aos PMs. "Isso é tão normal. Meu amigo e o peguete dele foram levados até um caixa 24h para sacar dinheiro."

No começo do ano, dezenas de homens foram filmados "se pegando" em uma orgia no Arpoador. Pelo menos 30 pessoas teriam participado do "surubão" que viralizou nas redes sociais. O caso foi investigado pela Polícia Civil do Rio. Segundo a polícia, a maioria dos participantes do ato eram turistas de outros estados ou países, o que dificultou a identificação dos suspeitos.

Praticar ato libidinoso em local público é crime, segundo o artigo 233 do Código Penal. A pena é de três meses a um ano de reclusão ou multa. Já o artigo 317 do Código Penal caracteriza a cobrança de propina por agentes públicos como corrupção passiva, com pena prevista de dois a 12 anos de reclusão e multa.

Points de pegação

A prática de sexo ao ar livre no Rio não é novidade para turistas, moradores e autoridades Os "points de pegação" mais conhecidos são justamente a Pedra do Arpoador, o Aterro do Flamengo, o parque Garota de Ipanema e a floresta da Tijuca.

Páginas virtuais dão dicas para quem curte esse tipo de atividade. Blogs "mapeiam" os melhores horários para frequentar esses espaços e ainda dão dicas de segurança para evitar prisões ou roubos.