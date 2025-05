Relação de Divaldo Franco e Bolsonaro gerou racha entre espíritas

Ele também se dizia fã de Sergio Moro, era um entusiasta da Lava Jato e acreditava que "ao prender Lula, deve ter cumprido a lei". Mesmo assim, ele confessou ter votado no atual presidente petista em duas eleições anteriores e o definia como "um nordestino que persistiu e venceu".

Laços com o conservadorismo se estendiam à sua vida pessoal e obra, não apenas às opiniões expressadas em palestras e vídeos. Um de seus políticos favoritos era outro líder da direita, João Doria, que disse à revista ser um "homem honrado e competente". Seu irmão, Raul Doria, produziu o filme sobre a vida do médium: "Divaldo - O Mensageiro da Paz".

Encontro de Divaldo e Bolsonaro causou saia-justa. Em julho de 2022, o então presidente desembarcou em Salvador para motociatas em cidades baianas e o médium se deslocou até a Base Aérea da capital para ser homenageado com a Medalha da Ordem de Rio Branco — a mais alta honraria da chancelaria brasileira. Ele também posou com Bolsonaro para fotos e a aproximação não foi vista com bons olhos por outros espíritas.

Alguns parecem não ter entendido o que é a Lei de Amor, Justiça e Caridade de 'O Livro dos Espíritos', embora possam recitá-la de cor. Aceitar honrarias já é contrário à ética cristã-espírita. Com a proveniência luciférica de tal honraria, é algo inadmissível! Que Cristo tenha piedade de nós!

Rui Maia Diamantino, presidente do Nefa (Núcleo Espírita Francisco de Assis).

Para Diamantino, era incompatível a aproximação de um líder espírita com "o presidente de um governo com características nazifascistas", afirmou ao UOL em 2022. "Que o preconceito, a xenofobia, o racismo, a homofobia, a misoginia e toda forma de desprezo pela vida humana se espalhe pelo espiritismo e ganhe apoio de seus líderes é anticristão."

Divaldo tentou se justificar em um pronunciamento em sua instituição, a Mansão do Caminho. Ele relatou que o Itamaraty o havia procurado no ano anterior e que ele teria respondido não ter interesse em receber a honraria. Com a vinda de Bolsonaro a Salvador e o novo contato do cerimonial da presidência, o médium disse ter "meditado muito" antes de, finalmente, aceitar o convite. Depois, transferiu a homenagem à Doutrina Espírita.