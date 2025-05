Cratera na Marginal: Sabesp inicia obra de alça para desafogar trânsito

Estrutura vai permitir acesso da pista local para a central, até que cratera seja fechada Imagem: Divulgação/Sabesp

Instalação é realizada pela CCR, concessionária responsável pela Marginal Tietê. Os custos ficarão a cargo da Sabesp, porque a cratera abriu devido a uma sobrecarga na rede de esgoto.

Abertura da cratera e fechamento da pista

Buraco ressurgiu na madrugada do último domingo, levando ao fechamento da pista. Essa foi a segunda vez que o asfalto do local abriu em menos de um mês.

A princípio, Sabesp previu que uma das faixas da marginal poderia ser reaberta ontem. A via, no entanto, segue interditada. Em nota divulgada nessa terça-feira (13), a empresa explicou que ocorreu uma movimentação no solo e "será preciso fazer sondagens complementares antes da liberação parcial da via".

Obra para fechar cratera tem previsão de durar um mês. Segundo a Sabesp, "a marginal será parcialmente liberada tão logo seja possível e seguro para todos".