Suspeito de furtar carro no condomínio de Derrite é preso em SP

Nome do homem preso não foi divulgado pela polícia. O UOL não encontrou a defesa dele até o momento. O espaço segue aberto para defesa e será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Carro de luxo avaliado em R$ 170 mil foi roubado da garagem do prédio em que Derrite mora em 7 de maio. O autor do crime se passou por morador e conseguiu entrar no condomínio, foi até a garagem, escolheu um automóvel, furtou o veículo e foi embora sem levantar suspeitas.

Carro furtado foi localizado na zona leste da capital. O automóvel foi encontrado em São Miguel Paulista e levado para perícia.

Secretaria de Segurança Pública do estado afirmou que tem atuado para combater o roubo e furto de veículos, especialmente na capital. De acordo com a pasta, "a Polícia Civil tem intensificado as investigações com foco na desarticulação de grupos criminosos, utilizando recursos de inteligência e tecnologia e realizando ações em desmanches e lojas de venda de peças automotivas para identificar receptadores, responsáveis por alimentar a cadeia ilícita por trás destes crimes".