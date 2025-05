3D: armas fantasmas chegam ao crime e circulam em quatro estados do Brasil

No Rio Grande do Sul, a Polícia Civil localizou uma fábrica clandestina de armas operando dentro de um condomínio em São Leopoldo. Segundo nota publicada pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul em 20 de março, quatro impressoras 3D, um computador e 59 carregadores de pistola foram apreendidos. O material era avaliado em cerca de R$ 30 mil.

No Pará, três fuzis fabricados com o auxílio de impressoras 3D foram apreendidos junto a 53 quilos de skunk. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação ocorreu em 4 de abril, na BR-316, no município de Benevides.

Em São Paulo, um homem foi preso por fabricar armas de fogo caseiras em Araraquara. Segundo a Agência Brasil, a Polícia Federal apreendeu componentes impressos em 3D, além de arquivos digitais com instruções de montagem. O caso ocorreu em setembro de 2024.

Em Goiás, a Polícia Federal deflagrou a Operação Última Impressão, que identificou a produção de armas com impressoras 3D na capital. A ação foi divulgada no site oficial da Polícia Federal em dezembro de 2024. O suspeito também divulgava, pela internet, informações sobre a fabricação e aquisição de insumos.

Uso crescente da tecnologia

A produção de armas com impressoras 3D ainda é pontual no Brasil, mas representa uma ameaça real à segurança pública. Roberto Uchôa, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, afirma que o uso da tecnologia tem crescido entre indivíduos e pequenos grupos, que veem no processo uma forma barata e silenciosa de fabricar armamento funcional.