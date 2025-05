Ex-casal disputa 'guarda' de bebê reborn e perfil online: 'Apego emocional'

Suzana se recusou a entrar no caso e cliente a acusou de ''intolerância materna''. Ao UOL, a advogada contou que a mulher alegou haver um preconceito porque ''a família dela não era o que a sociedade exigia que fosse''. ''Foi um atendimento muito conturbado'', falou.

A mulher quer que o ex-esposo arque com metade dos custos, já que a boneca foi comprada por um ''valor muito alto''. Conforme relatou para a advogada, um enxoval também foi feito para a bebê. E, como tudo teria sido pago pela "mãe", argumentou que achava ''justo'' que houvesse uma divisão nos custos mesmo após a separação.

Disputa por patrimônio

Ex-casal também disputa um perfil no Instagram com mais de 100 mil seguidores. Usado para postar fotos da boneca, a conta está crescendo em número de audiência, já dá retorno financeiro e tem até contratos de publicidade. ''Então, como que ficaria a questão da administração do perfil se não fosse resolvido a 'guarda' da reborn? Quem tem a 'guarda' para poder administrar esse Instagram?'', questiona a advogada.

A advogada, então, decidiu entrar com um processo em relação ao gerenciamento do perfil do Instagram. ''Juridicamente, não tem como regulamentar a guarda de uma boneca, que é um objeto. Tentei explicar que não era uma questão da vara da família, mas fiquei pensando a respeito da rede social, que é um ativo digital'', explicou.

Quem ficar com o perfil, deverá ter a posse da boneca para a produção de conteúdo. No entendimento da advogada, a nota fiscal deve ser o ponto inicial da discussão jurídica. O comprovativo estaria no nome da cliente, que pagou integralmente pela reborn, e teria o direito de permanecer com ela.