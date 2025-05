Habib's indeniza cliente que denunciou racismo após ser associado a roubo

Caso poderia se enquadrar no artigo 145 do Código Penal —que discorre sobre os crimes de calúnia, difamação e injúria—, destacou o MP. Nesses casos é necessária a abertura de queixa-crime pelo ofendido em um prazo de até seis meses após a ocorrência.

Defesa do cantor disse ao UOL que estuda quais passos tomará na esfera criminal. E, apesar do posicionamento do MP, advogado reafirma que o entendimento é de descriminação racial, sobre o qual compete ao Ministério Público denunciar o ofensor.

Em depoimento à polícia, em março de 2025, a mulher disse não se recordar de ter falado que alguém tinha "157 nas costas". Ainda declarou ter sofrido ofensas e ter se sentido coagida pelos clientes no dia do caso, decidindo acionar a Polícia Militar. Ela afirmou que fazia "freelancer" no estabelecimento no momento da ocorrência. A defesa de Abrahão nega qualquer coação do cantor e dos amigos contra a funcionária.

Procurado pela reportagem, o advogado de Maria Ines, Rafael Silva Santos, disse que "infelizmente o Habib's não nos autoriza a se manifestar em nenhum dos casos [na esfera cível e criminal]". O defensor não explicou porque a empresa não os permitia falar sobre o caso criminal. Acionada novamente pelo UOL, a rede de lanchonetes voltou a dizer "que não comenta casos tratados na esfera judicial".

Relembre o caso