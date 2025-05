Lixo e obras atraem: cidades são tomadas por escorpiões; acidentes disparam

A dedetização por si só não elimina o escorpião, que são resistentes aos produtos químicos, mas ela pode eliminar ou diminuir os insetos com os quais ele se alimenta. Só que isso pode gerar um segundo problema, segundo Camila Carbone Prado, Médica Assistente do Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) da Unicamp. "Isso obriga ele a se deslocar para tentar achar comida em outro lugar, o que pode aumentar o número de acidentes, pois aumenta a chance de encontrar um ser humano no deslocamento.

Números preocupantes

Além de os casos de acidentes com escorpiões terem dobrado no Brasil em 10 anos, há outro dado preocupante: os acidentes com escorpiões são a maioria dos casos envolvendo animais peçonhentos. Entre 2015 e 2024 foram 1,5 milhão dos 2,6 milhões de casos, o que corresponde a 58,4% do total. Para se ter uma ideia, na sequência estão os acidentes com aranhas, que foram menos de 350 mil no mesmo período.

A letalidade não chega a ser alta, e está em 0,14% nos últimos 10 anos. Porém, os acidentes envolvendo escorpiões são mais preocupantes no público infantil, especialmente nas crianças de até 10 anos, pois muitas vezes elas não sabem que foram picadas por escorpiões.

Como evitar e o que fazer se for picado?

Para evitar escorpiões dentro de casa, é preciso manter ralos fechados, tapar frestas de portas, não acumular entulho, madeira e folhas secas em garagens e jardins. Segundo a médica, esses acúmulos criam ambientes com sombra, onde os escorpiões buscam se abrigar. "Também é preciso ter cuidado na hora de calçar sapatos, e verificar antes, pois eles também podem se abrigar ali. Outro cuidado necessário é com o lixo, que deve permanecer fechado, com tampa, para não atrair insetos, que podem atrair os escorpiões", explica Camila Prado.