Tiros no ar: caças da FAB perseguem avião com 200 quilos de droga

Aeronave perseguida no ar fez pouso forçado em uma área rural de Altamira (PA). Os ocupantes tocaram fogo no avião logo após o pouso e fugiram do local.

200 quilos de skunk foram retirados da aeronave Imagem: FAB/Divulgação

Agentes da Polícia Federal foram até o local do pouso forçado em um helicóptero da FAB. Eles conseguiram recuperar a carga de drogas, que foi levada à Delegacia da Polícia Federal em Santarém. O skunk é uma variedade de maconha com mais quantidade de substâncias psicoativas.

Ninguém foi preso até o momento. A FAB e a PF não informaram quantas pessoas estavam na aeronave.